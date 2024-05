Empresário é encontrado morto em marcenaria no Barreiro, Belém

Um empresário identificado como José Maria Vasconcelos, de 68 anos, foi encontrado morto dentro de uma marcenaria, localizada próximo ao canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém, na manhã desta quarta-feira (22). A vítima estava desaparecida desde a tarde de terça-feira (21), por volta das 16h.

José Maria, proprietário de vários pontos comerciais na área do Barreiro, enfrentava problemas com um dos inquilinos há pelo menos um ano. Este inquilino, identificado como Clayton, havia vendido uma casa para a vítima, no entanto, se recusava a deixar o local, mesmo estando com dinheiro em mãos, segundo a polícia.

Na terça-feira, após sair de um de seus pontos comerciais, José Maria desapareceu. Na manhã desta quarta, seu filho avistou a motocicleta do empresário em frente à marcenaria, o que levou à descoberta do corpo.

A Polícia Militar foi acionada e ao arrombar o local encontrou o corpo de José Maria no chão. O cadáver estava em estágio inicial de decomposição. A Polícia Científica foi chamada para analisar e remover o corpo, enquanto a Polícia Civil já deu início às investigações para esclarecer o caso.

Exames cadavéricos serão realizados para determinar a causa e as circunstâncias da morte de José Maria. O suspeito permanece foragido.

Por nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Seccional da Sacramenta trabalham para localizar o suspeito do crime, que já foi identificado. José Maria Vasconcelos, de 68 anos, foi identificado como a vítima. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.