Embarcação que saiu de Belém para o Amapá faz parada de emergência ao ser atingida por ventania

Passageiros que viajavam no ferryboat ‘Anna Beatriz VIII’, que saiu de Belém rumo a cidade de Santana, no Amapá, viveram momentos de desespero ao verem a embarcação ser invadida pela água nas proximidades de Vila do Conde. Segundo a Marinha do Brasil, tudo ocorreu "supostamente devido à intensidade do vento e efeitos da corrente de maré". A situação foi registrada na tarde de segunda-feira (14/10) e o ferryboat teve que atracar de emergência na região da Ilha do Capim, no município de Abaetetuba. Parte da carga transportada caiu no rio.

"A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento, na tarde de ontem (14). [...] Uma outra embarcação, que navegava nas proximidades do local, prestou auxílio e realizou o reboque. [...] Não houve feridos, nem indícios de poluição ambiental", comunicou a Marinha, em nota.

VEJA MAIS

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) enviou uma equipe de inspetores navais até o local do ocorrido e instaurou um

Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades. "A CPAOR informou à empresa que a embarcação não poderá seguir viagem até que as suas condições de estabilidade sejam comprovadas por vistoria de engenheiro naval da entidade certificadora. A empresa responsável providenciou uma embarcação, a fim de realizar o transbordo dos passageiros", diz outro trecho da nota da Marinha.

O orgão ainda disponibilizou os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR: (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

Susto

Segundo passageiros que estavam na embarcação e registraram a situação em vídeos, o ferryboat saiu de Belém por volta de 15h de segunda-feira. Cerca de duas horas depois, às 17h, a intensa maresia iniciou. Conforme os passageiros, o vento seria de uma tempestade que se aproximava da embarcação.

Com as ondas cada vez maiores, a parte do convés da embarcação foi inundado. Parte da carga se desprendeu e caiu no rio. Além disso, alguns carros que também estavam no ferryboat foram arrastados e colidiram. O temor dos passageiros era de que algo pior ocorresse. Para evitar um possível naufrágio, o comandante teria levado a embarcação para a ilha mais próxima e informou o incidente para as autoridades marítimas.

Ainda conforme os passageiros, as pessoas passaram a noite na ilha enquanto aguardavam o resgate. Já na manhã desta terça-feira (15/10), uma lancha com militares da Marinha do Brasil foram até o local conversar com o comandante. As informações preliminares seriam de que uma possível sobrecarga, juntamente com a maresia, teria motivado toda a situação com o Ferryboat. Até o momento, os passageiros e tripulantes aguardam outra embarcação maior que seria enviada para fazer o resgate e transporte das pessoas para o Amapá.