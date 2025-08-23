Embarcação naufraga na tarde deste sábado (23) no rio Tapajós, em Itaituba

Um barco com fiéis, que participariam de uma festividade católica, naufragou no rio Tapajós, em Itaituba, na região Oeste do Pará. O naufrágio ocorreu tarde deste sábado (23). Todos os ocupantes da embarcação se salvaram graças a ação de lanchas e voadeiras que estavam nas proximidades.

O acidente ocorreu nas proximidades de uma comunidade conhecida como Paini. Durante o salvamento vídeos que circularam pelas redes sociais mostram muitos ocupantes do barco, que naufragou, com coletes salvavidas.

Pelo vídeo é possível perceber que muitas das pessoas salvas eram mulheres idosas. As mulheres relatam no vídeo que tudo teria ocorrido de maneira muito rápida. A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações sobre os motivos do naufrágio.