Embarcação com corpos encontrados no Pará já está em Bragança

A embarcação com corpos encontrados, no litoral do Pará, chegou no porto da comunidade do Castelo, localizado na região bragantina, nordeste do estado do Pará, por volta de 23h30 de domingo (14). Choveu muito na região.

A perícia nos corpos será feita nesta segunda-feira (15). A equipe de resgate, composta por legistas da Polícia Federal e militares do Corpo de Bombeiros, havia saído pela manhã, em torno das 7h30, para fazer o resgate do barco.

O atraso ocorreu por vários fatores: distância geográfica, mau tempo, hora da maré e falta de luminosidade na trajetória, para possibilitar melhor visão das embarcações até o porto. No porto, comprovou-se que a embarcação mede aproximadamente 17 metros de comprimento, com uma estrutura aparentemente metálica ou de madeira internamente, e revestida externamente com fibra, o que aumentaria ainda mais o peso, sem falar na água no interior do barco e dos corpos.

A retroescavadeira hidráulica que está sendo usada para retirá-la das águas necessitou de mais equipamentos adequados para não danificar a estrutura do barco. Além dos corpos que se encontram no interior da embarcação, outro corpo teria sido encontrado no trajeto, na área da ilha do "Canela". Esse corpo estaria preso no manguezal, em meio às raízes, e sem um dos olhos.

Esse corpo já foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A perícia vai indicar se esse corpo é de um dos tripulantes da embarcação. As ações de retirada do barco ficaram para a manhã desta segunda-feira. E, em seguida, será feito o traslado dos corpos para o IML de Bragança.

Após a chegada das equipes de resgate, toda a logística prosseguiu até 2h34 da madrugada desta segunda-feira (Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança).