Em troca de tiros com a polícia, homem morre na estrada Breves-Arapijó, no Marajó

De acordo com militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Wuirlen Barbosa dos Santos, mais conhecido pelo apelido de Baycon, foi atingido por tiros após disparar contra militares que o perseguiam na estrada Breves-Arapijó. Nesta semana, esta foi a segunda morte em troca de tiros com a polícia; a quarta, no Marajó. Com informações do site Notícia Marajó.

Os PMs informaram que faziam ronda na estrada Breves-Arapijó, próximo ao bairro Nova Breves, quando encontraram com Wuirlen dos Santos em uma motocicleta. Ainda, segundo a equipe da Rocam, ele teria se assustado e tentado fugir, mas os militares foram atrás e, em dado momento, deram ordem para que ele parasse na estrada.

Foi no momento do pedido de parar, segundo informaram os PMs, que o jovem desceu da moto e deu tiros contra a Rocam, que reagiu e acertou o rapaz. Ainda, segundo a polícia, ele foi socorrido com vida e levado na carroceria de uma viatura para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em Breves, mas morreu.

Os militares entregaram a arma, um telefone celular e a motocicleta na Superintendência de Polícia Civil (Sudepol) do município.

Outras três mortes esta semana

Sites da região marajoara, como o Notícia Marajó, informaram que a morte de Wuirlen Barbosa dos Santos foi a quarta registrada, somente em casos de confronto com a polícia. Logo no início da semana, no domingo, Dia das Mães (8), um foragido da justiça, identificado como Benedito Jesus de Jesus, morreu em circunstâncias parecidas. Também, em Portel, a PM matou um suspeito de furtos, identificado apenas com o prenome de Gedrake.

A quarta morte no Marajó foi em Salvaterra, quando um policial do 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Breves, que estava de folga, atingiu a tiros, Sidney Roberto Nascimento Trindade, mais conhecido como Cana Pura. Sidney foi assassinado em uma perseguição na mata.