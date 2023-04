Em São Miguel do Guamá sete adolescentes foram apreendidos acusados de planejar ataque a uma escola

Em São Miguel do Guamá, região nordeste do estado, a polícia apreendeu na tarde deste domingo, 16, sete adolescentes que em um grupo de whatsapp arquitetavam um plano para atacar professores na Escola Estadual Padre Leandro Pinheiro.

De acordo com informações do comandante do 42º Batalhão de Policiamento Militar de São Miguel do Guamá, major Roberto Matos, todos os adolescentes são estudantes da escola e um deles fez prints das conversas e passou para uma professora. “Ele deve ter ficado assustado com os planos e vazou para a professora que ficou desesperada e nos procurou”, disse.

As apreensões foram feitas na tarde de domingo e todos os adolescentes estavam em casa na companhia de seus pais que também foram conduzidos à Delegacia de Polícia para serem ouvidos.

VEJA MAIS

“No momento que chegamos nas casas os pais também ficaram muito assustados e falaram que não tinham conhecimento de nada e que não têm o costume de olhar o celular dos filhos”, contou o comandante, major Roberto Matos.

O plano

Nas mensagem do whatsapp os alunos planejavam jogar as armas de fogo, que seriam usadas no ataque, pelo muro dos fundos da escola. O principias alvos seriam as professoras de matemática. “Nesta escola foram instalados detectores de metal na porta de entrada e por isso eles pretendiam jogar as armas pelo muro”, contou o comandante do 42º BPM.

A polícia aprendeu os aparelhos celulares dos estudantes, que irão passar por perícia e um simulacro de arma de fogo que estava nos pertences de um dos adolescentes.

Na Delegacia de São Miguel do Guamá, os adolescentes informaram ao delegado Ronaldo Lopes que tudo não passava de uma 'brincadeira' e que não tinham intenção de cometer os atentado articulado no grupo de whatsapp.

“Este é um assunto muito sério e que não há espaço para brincadeiras, principalmente diante do pânico que se tem vivido após os ataques ocorridos nas escolas de São Paulo, Santa Catarina. Será aberto um inquérito para investigar o caso e apurar se há mais pessoas envolvidas”, disse o delegado.

Os adolescentes serão ouvidos em audiência de custódia no fórum do município ainda nesta segunda, 17.

Castanhal

Na quinta-feira, 13, a polícia aprendeu cinco adolescentes acusados de planejar ataques a uma escola pública em Castanhal, no nordeste do estado.

De acordo com o subcomandante da Guarda Civil Municipal, Jarbian Lima, o ataque seria a Escola Municipal Maria Inês Costa, no bairro Fonte Boa.

“O ato estava sendo arquitetado para acontecer no próximo dia 21 do corrente mês. Os menores foram conduzidos à Delegacia do Centro, onde confessaram o planejamento do ataque, sendo informado que já tinham comprado uma faca, também que seriam usadas armas de fogo do pai de um deles”, informou.

Um dos adolescentes criou um perfil falso no Instagram onde se comunicava com outras pessoas que tinham o mesmo intuito que ele. “Os adolescentes foram aprendidos e a Polícia Civil segue com as investigações cabíveis”, disse o subcomandante.