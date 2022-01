Em Santa Bárbara, moradores interditam rodovia e cobram soluções ao transporte público

​Moradores de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém (RMB), realizaram na manhã desta quinta-feira (27), um ato na PA-391 para cobrar do município providências quanto à falta de ônibus na cidade, dentre outros problemas. Desde a última segunda-feira (24), funcionários da empresa Transcap decretaram greve, devido ao atraso no pagamento de salários.

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta, manifestantes interditaram a pista com pedaços de madeira e estenderam uma faixa com a frase “Santa Bárbara pede socorro”. Um longo congestionamento se formou. O protesto foi encerrado por volta das 10h30, após negociação com a Polícia Militar.

À reportagem, a Prefeitura de Santa Bárbara, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que o gestor do município Marcos Leão Colares se reuniu, na quarta-feira (26), com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para tratar sobre ações de melhoria no transporte público entre as duas cidades.

Desde o início da manhã, a reportagem tenta contato com a empresa Transcap, mas ainda não teve retorno.