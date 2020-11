Em Parauapebas, motociclista morre após bater em mureta de concreto

Evanildo Rodrigues de Oliveira, de 18 anos, morreu após colidir com uma mureta de concreta no município de Parauapebas, no sudeste paraense. O acidente ocorreu na noite deste domingo (8), em um trecho da PA-160, na noite do domingo (8). Ele conduzia uma moto Honda Pop quando perdeu o controle e bateu em uma "New Jersey", uma barreira de segurança, geralmente em concreto, utilizada como separador de fluxos de tráfego.

De acordo com o portal Correio de Carajás, agentes da Guarda Municipal informaram que estavam em patrulhamento por volta das 19h40, quando viram que o acidente havia ocorrido na via. Ao se aproximarem, Evanildo estava no chão. Com o impacto da batida, o capacete da vítima rachou na altura do queixo. A vítima vinha de Canaã dos Carajás com destino à Parauapebas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia morrido no local quando o socorro chegou. Em seguida o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo de Evanildo.