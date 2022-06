Em Parauapebas, homem é assassinado à faca em meio à briga de casal

De acordo com a polícia, Dheimyson Santos Lima morreu no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), após ter sido esfaqueado por um desconhecido, por volta das 2h35 deste domingo (12), no município do sudeste estadual. Com informações do site Zé Dudu.

Conforme relatos colhidos pelos policiais que atenderam à ocorrência, a agressão ocorreu na rua Arthur Freire, no bairro Esperança. Durante uma briga de casal, o homem chutou a lixeira da casa de Lima, que reclamou e, em resposta, levou uma facada no peito.

As pessoas disseram que Dheimyson bebia com amigos, na frente da casa dele, enquanto, ao lado da residência, em um bar, ocorria uma seresta em que a companheira dele trabalhava como caixa. Em certo momento, ela viu Dheimyson já caído e sangrando muito. Com a ajuda de amigos, o socorreu e o levou ao HGP, onde foi constatado que ele estava morto.

No Boletim de Ocorrência foi registrado pela companheira da vítima na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que um casal estava brigando e, em meio à confusão, o homem chutou a lixeira da casa de Dheimyson Lima, que levantou e caminhou em direção ao homem para reclamar da atitude, momento em que recebeu um golpe de faca. Logo após, o casal desapareceu do local.