Em Paragominas, mulher flagra companheiro com ex e tenta matar rival a facadas

O crime aconteceu nesta terça-feira (4), e de acordo com a 13ª Seccional de Polícia Civil de Paragominas, no sudeste do Pará, a acusada foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Com informações do site Zé Dudu.

De acordo com a equipe da 13ª Seccional de PC, a mulher, que não teve o nome divulgado à imprensa, recebeu voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. Ela é acusada de tentar matar a facadas a ex-mulher do companheiro dela, com quem ele teria voltado a se relacionar.

A Polícia Civil informou que a notícia da tentativa de homicídio chegou à Seccional, e a equipe de plantonistas imediatamente iniciou uma série de diligências, conseguindo localizar e deter a suspeita. Ela confessou o crime.

A PC informou, ainda, que a suspeita relatou que tudo aconteceu após ela ter flagrado o companheiro com a ex. Ela admitiu que no momento de forte emoção, acabou perdendo a cabeça e atacando a mulher a facadas.

A agressora após passar por todos os procedimentos cabíveis, foi mantida detida e assim segue à disposição da Justiça. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.