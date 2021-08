Em oito dias, Polícia Federal erradica mais de 80 mil pés de maconha em megaoperação no Nordeste Paraense

A Polícia Federal no Estado do Pará, divulgou as últimas informações sobre a Operação Fusarium, deflagrada entre os dias 05 a 13 de agosto de 2021, em conjunto com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Pará, om o objetivo de erradicar plantações de Cannabis sativa (planta mais conhecida como maconha) na região nordeste do Estado.

A operação teve como objetivo, além de descapitalizar os grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas, impedir que a droga fosse disponibilizada para consumo. Nessa ação, foram erradicados 81.284 pés de Cannabis sativa e, dessa forma, cerca de 21 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas no Estado. Uma equipe de O Liberal acompanhou com exclusividade uma das ações da operação em Nova Esperança do Piriá.

A Operação Fusarium contou com a participação de quarenta agentes de segurança pública entre policiais federais, militares e bombeiros militares. Além do trabalho repressivo, a coordenação da Operação também realizou o trabalho de prevenção e conscientização contra as drogas junto às crianças das escolas públicas municipais de Capitão Poço e Acará.