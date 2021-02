Em Mãe do Rio, policial é alvo de tentativa de homicídio; Agressor morreu após troca de tiros

Um policial militar foi vítima de tentativa de homicídio no início da manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento entre as rodovias BR-010 (Belém-Brasília) e PA-252, na altura do município de Mãe do Rio, nordeste paraense. Após troca de tiros, o agressor, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O policial foi alvejado com quatro tiros, mas foi socorrido e não corre risco de vida.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 7h. O cabo da PM Oscar, lotado no município de Aurora do Pará, estava de folga em seu carro, quando uma motocicleta Bros, de cor preta, parou ao lado do veículo e efetuou vários disparos contra o policial.

Quatro dos disparos acertaram o policial, que reagiu e atirou de volta contra o agressor, que foi atingido na cabeça e no abdômen. Ambos foram conduzidos ao Hospital Municipal de Mãe do Rio, sendo que o cabo Oscar foi, posteriormente, levado para o Hospital Metropolitano em Belém e o agressor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.