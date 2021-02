Comitiva da Segup embarca para Mãe do Rio para investigar chacina que vitimou seis pessoas

Uma comitiva com representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Polícia Civil, Polícia Militar e Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves embarcou, no início da manhã desta quinta-feira (25), em um avião do Grupamento Aéreo do Pará (Graesp) em direção ao município de Mãe do Rio, nordeste paraense. A força-tarefa foi organizada em caráter de urgência para apurar a chacina que vitimou seis pessoas na cidade.

LEIA MAIS:

- Noite de terror: chacina deixa seis pessoas mortas em Mãe do Rio

- Em Mãe do Rio, policial é alvo de tentativa de homicídio; Agressor morreu após troca de tiros

"O governo do Estado está atento a qualquer ocorrência. A gente, de forma alguma, admite que esse tipo de situação ocorra, nem na região metropolitana, nem no interior. Estamos nos deslocando com o efetivo que já está presente das forças policiais, para dar celeridade nas investigações e dar uma resposta à população”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

Equipes das Polícias Civil e Militar estão apurando as circunstâncias do crime e fazem diligências na área. O policiamento na cidade foi reforçado por guarnições das PMs, Ronda Tática Metropolitana (Rotam), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core, da Polícia Civil), peritos do CPC Renato Chaves, além de uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar.

Crime

Moradores do município de Mãe do Rio, no nordeste paraense, viveram momentos de terror na noite desta quarta-feira (24). Uma chacina vitimou seis pessoas em um curto intervalo de tempo, em vários bairros da cidade, entre eles Novo Horizonte e Invasão. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Até o momento, ninguém foi preso.