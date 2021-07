Em Juruti, 10 pessoas são presas e polícia apreende drogas, armas e dinheiro

De acordo com a Polícia Civil, três frentes de trabalho foram montadas por agentes da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ª RISP), no município de Juruti, no oeste do Pará, para execução das operações batizadas de “Minério do Crime” e “Grito dos Inocentes”. Os trabalhos resultaram na prisão de 10 pessoas. Com informações do site G1 Santarém.

A PC informou que as operações tinham como foco o enfrentamento ao tráfico de drogas, o combate a crimes sexuais e, ainda, o cumprimento de mandados de prisão, e as diligências foram finalizadas nesta sexta-feira (2).

A “Minério do Crime” prendeu três pessoas e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Nessa ação, três pessoas foram presas em flagrante sob a acusação dos crimes de tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A polícia informou que recolheu provas para procedimentos em andamento, nos endereços investigados, divulgando ter encontrado drogas ilícitas, armas de fogo, aparelhos celulares, balanças de precisão e dinheiro em espécie, o valor exato não foi divulgado.

Na operação “Grito dos Inocentes”, foram detidos José de Sousa Lima, Silvio Paulo da Silva, Joel Soares Lima, Manoel Izaltino Caldeira Soares, Janisson de Sousa Natividade, Givanildo Viana da Rocha e Harlen Farias dos Santos, encontrados, segundo a PC, em área urbana do município e localidades afastadas e rurais.

A operação "Grito dos Inocentes" é coordenada pela Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, com participação da equipe de policiais de Juruti e apoio de policiais de Santarém, Faro, Terra Santa, Belterra e Mojuí dos Campos, além de Policiais Militares de Juruti.