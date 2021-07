Em decomposição, corpo de homem é encontrado por amigos de trabalho

Na manhã desta quarta-feira (21), João Pereira Silva, de 56 anos, foi encontrado morto por colegas de trabalho na própria casa, em Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

Segundo a perícia, ele estava em avançado estado de decomposição. “Não encontramos nenhuma perfuração, mas estamos investigando o caso para saber o que pode ter acontecido. Ao chegarmos na casa, amigos dele disseram que uma TV foi levada da residência."

Testemunhas disseram que João prestava serviço para a empresa concessionária de energia elétrica. Os amigos deram falta da vítima que não comparecia.

“Uma vizinha me avisou sobre o ocorrido. O homem morava sozinho há muitos anos nessa casa e a relação dele com os demais vizinhos era boa. Agora, uma coisa é certa, muitas mulheres entravam na casa dele. Vivia cheio de mulheres. No domingo ainda teve uma festa na casa dele, mas a última vez que eu o vi, foi na segunda-feira (19). Muito triste tudo isso”, disse a vizinha da vítima, Socorro Coutinho, de 35 anos.

Caso seja confirmado latrocínio, roubo seguido de morte, as investigações devem ser repassadas à Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).