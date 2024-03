Em Castanhal, professor é encontrado morto em um bar no bairro do Jaderlândia

O professor Francinison Feitosa da Silva, conhecido como Nil, de 48 anos, foi encontrado morto por volta das 14h de domingo, 03, no balcão de um bar, localizado na rua Francisco Pereira da Silva, bairro do Jaderlândia, em Castanhal, região nordeste paraense.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o 190 foi acionado por populares que bebiam no bar, quando perceberam que o professor estava morto, em pé e encostado no balcão do bar.

Um morador das proximidades do bar e que não quis ter a identidade revelada, contou à reportagem, que o professor era bastante conhecido na área e que costumava sempre beber no bar onde foi encontrado morto.

“Todos conheciam o professor Nil. Ele teria passado a madrugada bebendo e sozinho no balcão e estava só observando a movimentação dos outros clientes”, comentou o morador.

Nil era professor de educação física na Escola Municipal Irene Titan, localizada no bairro do Jaderlândia.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou o falecimento do professor por meio de suas redes sociais e lamentou o fato, assim como muitos alunos e colegas de trabalho que também se manifestaram nas redes sociais.

A família do professor aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal de Castanhal.

A Polícia Civil de Castanhal informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Apeú.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes do caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.