Em Castanhal, operação da PC recupera celulares furtados e roubados

Uma operação realizada pela 12ª Seccional de Polícia Civil de Castanhal, região nordeste do estado, na tarde de quinta-feira, 14, recuperou 14 aparelhos celulares de diversos modelos e marcas, que haviam sido furtados ou roubados no município. Os celulares foram encontrados em Castanhal, Tomé-Açu e Região Metropolitana de Belém com receptadores diferentes.

A "Operação Boomerang" foi iniciada no dia 1º de dezembro com uma investigação minuciosa em boletins de ocorrências de roubo e furtos de aparelhos celulares com objetivo de localizar, apreender e restituir às vítimas, assim como responsabilizar criminalmente os receptadores dos aparelhos e autores dos roubos e furtos.

“Foi feito um trabalho investigativo em cada boletim de ocorrência para identificar o receptador e consequentemente apreender o aparelho de posse desse receptador. Depois vem o indiciamento do receptador por ter comprado mercadoria ilícita e em alguns dos casos a identificação do receptador tem nos permitido chegar ao autor do furto ou roubo”, explicou o delegado responsável pela operação, Felipe Silva.

Os 14 aparelhos foram encontrados em Castanhal, Região Metropolitana de Belém e no município de Tomé-Açu. E todos foram entregues pela polícia aos seus respectivos donos conforme o registro do boletim de ocorrência.

“Cada aparelho estava com um receptador diferente aqui em Castanhal e em outros municípios, mas todos os celulares foram furtados ou roubados em Castanhal”, disse o delegado Felipe Silva.

Todos os receptadores foram localizados e levados para a delegacia de Castanhal, onde foram ouvidos e indiciados pelo crime de receptação.

“É um crime que não resulta em prisão. Os receptadores irão responder perante a justiça. Agora vamos instaurar inquérito para prender os responsáveis pelos roubos e furtos de aparelhos de celulares em Castanhal”, concluiu o delegado.