Policiamento nas escolas públicas e particulares é intensificado em Castanhal

Apesar das supostas ameaças de que no dia 20 de abril ocorreriam ataques em escolas de todo pais, em Castanhal, região nordeste do estado, as aulas da rede estadual e particular não foram suspensas, nesta quinta-feira, 20. Já na rede municipal as aulas foram suspensas desde quarta, 19, devido a programação de dois dias da 1ª Feira Municipal de Educação Especial.

De acordo com Cláudia Seabra, titular da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a programação já havia sido marcada a bastante tempo e toda a rede municipal está voltada para o evento. “Nossos alunos de todos os turnos estão fazendo a visita a feira e por isso as aulas foram suspensas”, contou.

Os supostos ataques veem sendo propagados por meio de mensagens em redes socais, principalmente em grupos whatsapp. As mensagens preocupam os pais dos alunos. “Eu sei que isso tudo é mentira, mas tira a minha paz. Vimos os últimos casos que foram reais e isso nos preocupa. Eu já conversei com meus filhos e tentei deixá-los tranquilos e mandei para a escola”, contou Suzy Campos, mãe de dois alunos da rede particular de ensino.

Segurança

Na quarta-feira, 19, o governo do estado deflagrou a “Operação escola segura”. A Polícia Militar desde ontem realiza a varredura em todas as escolas da rede pública, intensificando a vigilância nas escolas que receberam ameaças mais diretas, como explica o comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, coronel Gilberto Cardoso.

“Foram centenas de varreduras em todo o estado e aqui em Castanhal não foi diferente. Já visitamos todas as escolas do município olhando cuidadosamente cômodo por cômodo e tirando foto para identificar qualquer tipo de artefato, explosivos ou armas escondidas. Nada foi encontrado que pudesse levantar suspeita”, explicou o comandante.

Para esta quinta-feira, o 5º BPM deflagrou as 6h30 a “Operação esvazia quartel” que terminou que todos os policiais do expediente administrativo reforçassem o policiamento escolar. “Todo o aparelho logístico e efetivo foi direcionado para a segurança das escolas públicas e particulares. E mesmo que os alunos da rede municipal estejam fora das salas de aulas participando da feira escolar, temos policiamento lá no evento para garantir a segurança. Sabemos que essas mensagens não passam de fakes, mas tomamos todas as providências que nos cabiam”, explicou o coronel Gilberto Cardoso.

O subcomandante da Guarda Civil Militar, Jarbian Lima, informou que o efetivo da GCM também está com as equipes intensificando as rondas em todas as escolas públicas e privadas de Castanhal. “Estamos seguindo nosso cronograma normalmente nesta data, porém com as atenções redobradas”, disse.