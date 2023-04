Em Castanhal homem furta bicicletas da frente de academia

Por volta das 8h da manhã desta segunda-feira, 24, um homem ainda não identificado pela polícia, furtou duas bicicletas que estavam estacionadas na calçada de uma academia, em Castanhal, no nordeste do estado, localizada na rua Coronel Leal, bairro Centro.

A ação do homem foi registrada por uma das câmeras de segurança da academia. A imagem mostra ele primeiro tentando tirar uma das bicicletas estacionadas, mas não consegue e na segunda tentativa ao outras duas já consegue desparafusar os cadeados. O homem sai pedalando um bicicleta e segurando a outra tranquilamente.

Segundo o subcomandante da Guarda Civil Municipal, Jarbian Lima, as bicicletas foram localizadas no começo desta tarde na feira da Ceasa, em uma área conhecida como “beco do mijo”. “Um popular viu a ação do homem e ligou para o número 153 da central de monitoramento da GCM indicando o local exato que as bicicletas estavam escondidas, no famigerado “beco do mijo, local onde usuários de entorpecentes costumam frequentar. As bicicletas custam em torno de 2 mil reais e provavelmente seria trocadas por drogas”, informou o Jarbian Lima.

As imagens do furto das bicicletas foram divulgadas nas redes sociais. E depois na imprensa o local onde estavam e desta forma os proprietários puderam recuperá-las. “Logo após levarmos as bicicletas para a sede da GCM convocamos a imprensa que nos ajudou a divulgar que elas haviam sido recuperadas. Os proprietários compareceram na Guarda munidos dos comprovantes de compra e ficou tudo resolvido. Hoje é o aniversário de um dos proprietários da bicicleta e foi um presentão achar o bem”, contou o subcomandante da GCM, Jarbian Lima.

O homem ainda não foi identificado pela polícia.