Em Belém, PM flagra homem com um crânio dentro da mochila em São Brás

De acordo com o 2º Tenente PM Charles, que atuou na ocorrência, a polícia em ronda, neste sábado (22/3), fez uma abordagem a um homem no antigo monumento "Chapéu do Barata", no bairro de São Brás, em Belém, e na revista os policiais encontraram um crânio dentro da mochila do homem.

Conforme o policial, o suspeito foi abordado porque estava com uma mochila com volume grande dentro e isso chamou a atenção. "Pedimos para ele mostrar o que havia dentro da mochila e foi quando a gente se deparou com esse crânio".

"Um crânio, que a gente não sabe dizer se é humano ou não, e que deve ser periciado agora que já está na delegacia", diz o 2º Tenente PM Charles, em um vídeo que circula nas redes sociais, de Belém, na tarde deste sábado.

VEJA MAIS

Suspeito disse que 'gosta de crânios', afirma policial

O tenente Charles também informou que ao ser questionado porque portava um crânio na mochila, o homem disse que gosta de crânios e que tem esse passatempo. O homem não deu detalhes sobre onde encontrou o crânio, falou que estava vindo de Marituba e de Ananindeua, e foi por lá que encontrou o crânio e guardou na mochilha.

Natural de Capanema, o suspeito foi apresentado à Central de Polícia de São Brás, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Dentro da mochila também havia um livro e uma tesoura, entre outras coisas.

"Tinha outros materiais cortantes também", afirma o tenente Charles sobre outros itens na mochila.

O Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.