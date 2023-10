Duas mulheres são presas após invadir cemitério e transportar crânio humano

Duas mulheres foram presas em flagrante, devido ao furto de restos mortais após invadirem o Cemitério da Saudade, em Londrina, no norte do Paraná, na última quinta-feira, 19. O caso aconteceu por volta de 23h. Segundo a Guarda Municipal, as suspeitas transportavam dois crânios humanos e ossos em uma mochila acompanhadas de um adolescente. Os agentes não encontraram violação de túmulos.

Os guardas também encontraram alimentos e pratos de barro em outras duas mochilas, além de um caderno com anotações de rituais. Além disso, conforme a corporação, dois homens foram vistos descendo de um muro com o auxílio de escada.

Para a instituição municipal, eles disseram que passavam pela rua no momento e decidiram ajudar os três suspeitos. Eles foram ouvidos e liberados. As infratoras afirmaram que a mochila com os ossos não era delas e que pularam o muro porque não perceberam o portão ser trancado. A Polícia Científica e a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) foram acionadas para investigar o caso.