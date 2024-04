Homem é flagrado violando sepultura para retirar um crânio, no Rio de Janeiro

Na manhã do último sábado (6), agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, flagraram um homem violando uma sepultura no Cemitério do centro da cidade. O suspeito quebrou uma cova, abriu o caixão e ia retirar um crânio.

Os guardas foram acionados após duas mulheres presenciarem o homem em atitude suspeita. Ele foi levado para a delegacia da região para prestar depoimento.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, assim que foram acionados, os agentes seguiram até o local, mas não encontraram o suspeito. Mais tarde, os agentes retornaram ao cemitério e conseguiram flagrar o homem bem na hora em que ele tentava fazer a retirada do crânio.

O caso foi registrado como violação de sepultura. O acusado foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficou custodiado à disposição da Justiça.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com