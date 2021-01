Ladrões de túmulos são detidos após roubarem crânios para ritual

Depois de roubar crânios das sepulturas de um cemitério na Flórida, nos Estados Unidos, Brian Tolentino, de 34 anos, confessou o crime e delatou a participação de Juan Lopez, de 39 anos, após a investigação detectar DNA em um charuto abandonado na cena do crime. A polícia desconfiou que havia um comparsa por conta do peso das tampas do jazigo.

A denúncia foi feita por Emma Boothe que flagrou uma tampa de jazigo aberta e, ao lado, o corpo de um homem. “Essa é uma imagem que provavelmente nunca vou tirar da minha cabeça. Quer dizer, não acho que comi nada ou dormi nada na noite passada. Fecho os olhos e vejo aquele pobre homem deitado ali", disse a testemunha se referindo ao cadáver violado.

A polícia suspeitava que o motivo do arrombamento e roubo seria a realização de um ritual de cunho religioso, hipótese que foi confirmada após um mandado de busca no qual encontraram seis crânios e outras partes de corpo humano na residência de Lopez.

Tolentino e Lopez foram acusados de crimes de violação de conteúdo de sepultura e abuso de corpo humano, de acordo com a imprensa local.