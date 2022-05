Em Belém, Planetário inscreve para a observação da 'Lua de Sangue', neste final de semana

Em Belém, o Planetário do Pará na avenida Agusto Montenegro, no bairro do Mangueirão, fará observações do fenômeno, que deve ocorrer entre a partir das 21h30 deste domingo (15), às 03h00 da madrugada de segunda-feira (16). Com informações da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

O Centro de Ciências e Planetário do Pará promove as sessões de observação do eclipse lunar em parceria com a Universidade do Estado do Pará (Uepa), e o Clube de Astronomia do Pará (CAP).

Para participar da observação, que será gratuita, é necessário fazer a inscrição, por meio de um formulário online. Conforme a Uepa e o Planetário, o acompanhamento do céu para a observação do fenômeno iniciará a partir das 21h30, do domingo (15) e seguirá até a madrugada de segunda-feira (16).

A previsão é de que o fenômeno do eclipse parcial seja às 23h37. O eclipse total está previsto para 00h28, sendo o ápice às 01h11. O término do eclipse total deverá ser às 01h54 e o término do eclipse parcial às 02h55.

A observação do fenômeno dependerá das condições meteorológicas no dia.