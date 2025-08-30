‘elton john’ é preso em bar na ilha de cotijuba

Elton John Morais Pantoja, alvo de dois mandados de prisão por homicídio qualificado, foi preso na manhã deste sábado (30), por volta das 9h30, em um bar localizado na Ilha de Cotijuba, em Belém, durante uma operação comandada pelo delegado Joubert, da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), da Polícia Civil do Pará.

A ação contou com equipes do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), da Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLU) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Contra Elton John havia dois processos em aberto: um de 2018, que envolve homicídio qualificado no âmbito da Lei Maria da Penha, e outro de 2022, também por homicídio qualificado, ambos por motivo fútil e com uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Contra Elton John havia dois processos em aberto. (Divulgação/ PC)

No momento da abordagem, ele estava acompanhado da companheira, que foi informada sobre os mandados e assinou a documentação apresentada pelas equipes policiais. Após a prisão, o investigado foi colocado à disposição da Justiça.