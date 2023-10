Idoso morre carbonizado em área de mata, em Bragança (PA)

Um idoso, conhecido pelo apelido de "Chiquinho", morreu queimado na tarde da sexta-feira (20), em um acidente ocorrido no interior do município de Bragança, no nordeste do Pará. A Polícia levanta informações sobre o fato que deixou consternados familiares e amigos da vítima.

Segundo as primeiras informações sobre a ocorrência, o acidente se deu na comunidade de Peramucal, interior dos campos de Bragança, passando o Maçarico. O idoso estaria tocando fogo em uma taboqueira, área da planta taboca, quando tropeçou e caiu no solo.

Ao que tudo indica, segundo relatos de pessoas da área, "Chiquinho deve ter desmaiado, no meio do fogo, e acabou sendo carbonizado".

