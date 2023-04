Duplo homicídio é registrado neste sábado, na zona rural de Moju

Neste sábado, 15, um duplo homicídio foi registrado na zona rural de Moju, no ramal do Piriá. Dois homens, identificados como Elton de Abreu Morais e Nelson da Silva Chagas, conhecido como 'Galego', teriam sido mortos a tiros.

A Polícia Militar do 47º Batalhão foi acionada por volta das 7h, recebendo informações de um suposto homicídio no local, que tem acesso pelo ramal do Jupuuba, na PA 150. Ao chegar nas proximidades, os policiais encontraram um morador que informou ter avistado dois corpos mais adiante, por volta das 6h.

A guarnição localizou os corpos em seguida. As vítimas foram identificadas como Elton de Abreu Morais e Nelson da Silva Chagas, conhecido como “Galego” e foram removidas do local por uma equipe da Polícia Científica do Pará.

O caso é investigado para tentar identificar os responsáveis pelo crime e as circunstâncias em que ocorreu. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar