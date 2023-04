Adolescente coloca fogo em 'companheiro' enquanto ele dormia, em Santarém

Na madrugada deste sábado, 15, uma adolescente de 17 anos foi apreendida no município de Santarém, oeste do Pará, por atear fogo no 'companheiro', de 50 anos de idade. O caso aconteceu no bairro Boa Esperança, após a dupla ter uma discussão.

VEJA MAIS

Segundo informações do portal O Impacto, a jovem ateou fogo no homem enquanto ele estava dormindo. Apurações preliminares apontam que a motivação do atentado estaria relacionada ao fato de o homem chegar por volta das 4h da madrugada em casa.

A vítima de 50 anos sofreu queimaduras de 2º grau nas pernas, braços e tórax posterior. A adolescente também sofreu queimaduras, mas em nível leve.

Após os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a dupla foi conduzida ao Hospital Municipal de Santarém. A adolescente está sob custódia da Polícia Militar.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações junto à Polícia Militar e á Polícia Civil do Pará.