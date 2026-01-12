Duplo homicídio é registrado na zona rural de Paragominas

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (12) na comunidade Escadinha, localizada na região da Caip, zona rural do município de Paragominas, no nordeste paraense. Duas pessoas foram encontradas mortas no local, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas ​pelas autoridades policiais.

Os corpos foram localizados ao longo da manhã. Até o momento, as vítimas não foram identificadas e não há informações oficiais sobre como os crimes foram praticados. A área foi isolada por equipes da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência e preservaram o local, até a chegada da Polícia Científica do Pará.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Paragominas. A Polícia Científica realizou a perícia no local e a necropsia dos corpos, procedimentos que devem contribuir para o esclarecimento das circunstâncias e da dinâmica do crime.

Até agora, não há informações sobre a motivação ou a autoria do duplo homicídio. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais detalhes e aguarda retorno.