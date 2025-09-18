Duplo homicídio é registrado na zona rural de Medicilândia 

Um duplo homicídio foi registrado no travessão 85 Norte, a cerca de 7 km da rodovia Transamazônica, na zona rural de Medicilândia, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (17). A Polícia Militar informou que a ocorrência chegou à central por volta das 11h20. Viaturas foram deslocadas para atender o caso e colher informações sobre os crimes.

De acordo com relatos de uma testemunha ocular, a primeira vítima foi identificada como Welyngton Oliveira Barroso, conhecido pelo apelido de “Peu”. Ele teria sido atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um homem identificado apenas como Emerson. A segunda vítima não teve identificação divulgada. Após os crimes, o suspeito fugiu do local em um veículo modelo Saveiro, de cor vermelha.

Segundo as informações preliminares levantadas pela polícia, o mesmo criminoso teria cometido os dois assassinatos em pontos distintos do travessão. A polícia, no entanto, não divulgou informações sobre a possível motivação para os assassinatos, nem se as vítimas vinham sofrendo algum tipo de ameaça.

Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, que trabalha para elucidar os crimes e prender o suspeito.