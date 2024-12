Dupla suspeita de roubar e matar técnico de enfermagem é presa no Pará

Calebe Ferreira Chagas e Jonas Ferreira de Souza foram presos preventivamente nesta quarta-feira (11/12), durante a operação “Perjuro”, por suspeita de envolvimento no latrocínio - roubo seguido de morte - do técnico de enfermagem Fabrício Brito de Moreira, de 46 anos. O corpo da vítima foi encontrado na semana passada, na sexta (6/12), na sala da residência onde morava, em Anapu, sudoeste do Pará.

A primeira prisão aconteceu por volta de 00h10, quando o 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), responsável pelo policiamento em Altamira, foi acionado por moradores de que Calebe estaria perto do mercado municipal. Uma guarnição da PM se dirigiu até o local e localizou o homem.

Segundo a polícia, ao ser indagado sobre a morte de Fabrício, o suspeito confessou ter matado o técnico de enfermagem e ainda relatou que fugiu para Altamira após o crime. Além disso, os militares encontraram pertences da vítima com Calebe, sendo a moto de Moreira, um celular, uma carteira e um cartão de crédito quebrado que era de Fabrício.

A segunda captura aconteceu já pela manhã, por volta das 9h. Em Anapu, município onde o crime ocorreu e que fica distante a 137 quilômetros de Altamira, a polícia conseguiu localizar e prender Jonas. Conforme as autoridades, as investigações apontam que ele foi responsável por dividir tarefas com Calebe para que o latrocínio fosse executado.

O crime

Vizinhos acionaram a PM após notarem a porta da casa da vítima aberta. O corpo de Fabrício, que havia sido encontrado na sala do imóvel, que fica no bairro Alto Bonito, apresentava ferimentos causados por arma branca. A Polícia Civil de Anapu iniciou a investigação da morte do homem após ter sido acionada ao caso.

Conforme o portal Confirma Notícia, Calebe disse à polícia que conheceu Fabrício através da mãe dele, que trabalhou no hospital onde a vítima atuava. Fabrício Moreira trabalhava na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Anapu, estando atualmente lotado no Hospital Municipal. Sua morte causou grande comoção na sociedade local. O técnico de enfermagem era conhecido como um excelente profissional.

De acordo com a PC, Calebe mantinha uma relação íntima com a vítima e a explorava financeiramente. Tanto Calebe quanto Jonas têm antecedentes criminais. A delegacia de Anapu representou pela prisão preventiva da dupla, ordens judiciais cumpridas menos de uma semana depois da morte de Fabrício. Em nota, a Polícia Civil disse que "dois suspeitos foram presos preventivamente por latrocínio e estão à disposição da Justiça". O caso é investigado pela delegacia de Anapu.