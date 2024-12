Técnico de enfermagem é encontrado morto dentro de casa em Anapu

A Polícia Civil (PC) de Anapu, no sudoeste do Pará, investiga o homicídio do técnico de enfermagem e servidor público municipal Fabrício Brito de Moreira, de 46 anos. O corpo dele foi encontrado sem vida e com ferimentos causados por arma branca na manhã da última sexta-feira (06) na sala da residência em que morava, no bairro Alto Bonito.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) após notarem a porta da casa aberta. Posteriormente, uma equipa da PC esteve no local para iniciar as investigações. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira para exames, no início da tarde do mesmo dia.

Fabrício Moreira trabalhava na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Anapu, estando atualmente lotado no Hospital Municipal. Sua morte causou grande comoção na sociedade local. O técnifo de enfermagem era conhecido como um excelente profissional.

Inicialmente, o caso está sendo tratado como homicídio, mas a polícia não descartou outras possibilidades, como latrocínio. Até o momento, a autoria do crime permanece desconhecida.