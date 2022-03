Dupla que confessou ter matado jovem por dívida de R$ 500 é solta, em Itaituba

​​Foram soltos na manhã desta quarta-feira (02) os dois homens identificados como Josenils​​on Dias Gomes, de 25 anos, e Marcos Paulo Alves da Silva, de 18 anos, que confessaram ter participação direta no assassinato do jovem Pablo Ruan Lima, de 26 anos, que teve seu corpo encontrado na segunda-feira (28), em uma residência do bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste paraense.​​ As informações são do Portal Giro.

Os dois acusados haviam sido capturados na tarde de terça-feira (1º) pela Polícia Militar, após investigações. Na ocasião, Josenilson e Marcos confessaram o crime e afirmaram que o homicídio havia acontecido por causa de uma quantia de R$ 500 que a vítima devia a Marcos.

A dupla foi solta pelo delegado plantonista que teria entendido não haver flagrante. Agora, a polícia aguarda que o juiz decrete um pedido de prisão preventiva para os jovens, para que as providências cabíveis sejam tomadas.