Dupla morre atropelada após cometer assalto, em Barcarena

Dois homens morreram atropelados depois de assaltarem uma mulher que havia acabado de sair de uma agência bancária, na tarde desta quarta-feira, 29, em Barcarena, nordeste paraense. Os suspeitos foram identificados como Elielson Queiroz e Marcelo Santana. Com informações do portal Informa Barcarena.

Testemunhas relataram que a vítima do assalto estava a caminho do Terminal Rodoviário da cidade, quando foi abordada por Elielson. Ele, supostamente armado, teria se aproximado da mulher e, para não levantar suspeitas, perguntou pelo neto dela. Desconfiada e na tentativa de intimidar o suspeito, a mulher respondeu que seu neto estava mais à frente.

Ainda assim, Elielson arrancou a bolsa da vítima, onde havia a quantia de R$ 1.000,00 e um aparelho celular. Em seguida, ele fugiu na garupa da motocicleta de Marcelo, que o aguardava a alguns metros. Na fuga em alta velocidade, os dois colidiram violentamente com a lateral de uma caminhonete preta, no cruzamento da travessa Jerônimo Pimentel com a rua Lameira Bittencourt, bairro Imobiliária.

Câmeras de segurança instaladas próximas do local do acidente registraram o momento da batida. Elielson morreu na hora. Marcelo chegou a ser socorrido, porém morreu quatro horas após dar entrada no Hospital Wandick Gutierrez. Nas imagens, é possível ver que o condutor da caminhonete desce do veículo para verificar o que tinha acontecido. A Polícia Militar foi informada da situação e esteve no local, onde conseguiu recuperar os pertences da vítima, que não teve identidade nem idade divulgadas.