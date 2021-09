VÍDEO: Dupla limpa loja de confecções em Ananindeua e agride trabalhadores

Uma loja de confecções foi assaltada em Ananindeua, nesta terça-feira (21). O estabelecimento, que fica no conjunto Cidade Nova 8, havia acabado de abrir. Um homem e uma mulher chegaram se passando por clientes. Eles foram os autores do crime. Além de um prejuízo com o roubo das mercadorias, levaram pertences pessoais e agrediram os trabalhadores da loja. A estimativa é de que tenham sido levados cerca de R$ 10 mil em produtos.

Eram aproximadamente 8h40. Os três funcionários estavam começando o turno. Até então simpáticos e sem qualquer suspeita, os dois assaltantes entraram e perguntaram sobre algumas roupas específicas. Um dos vendedores até o atendeu, mostrando algumas peças e então o homem anunciou o assalto. Ele pegou uma arma de fogo que estava com a comparsa. Começou a fazer ameaças.

A mochila de um dos vendedores foi usada para colocar as peças de roupas. As demais peças foram numa outra sacola. O anel e o cordão de uma das funcionárias da loja e os celulares dos três foram roubados também. Os trabalhadores foram trancados no provador da loja, enquanto a dupla fugia. O funcionário de outra loja percebeu a movimentação suspeita e acionou a polícia. Os policiais chegaram rápido, mas não a tempo.

"Eles eram bem agressivos. Diziam para que não olhássemos para eles e os rostos deles. O homem ficou ameaçando a funcionária que estava com anel, porque o anel não saía e ela estava com dedo machucado. Uma das moças tomou uma coronhada na cabeça e precisou ser atendida. Estamos bem, na medida do possível, mas seguimos assustados", relatou um dos vendedores.

Com as imagens do assalto, os policiais conseguiram identificar a dupla de criminosos. São suspeitos de outros crimes já conhecidos pelas polícias Civil e Militar. Eles seguem sendo procurados. Quaisquer informações que possam ajudar na captura dos assaltantes, podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.