Dupla invade casa e mata homem a tiros em Marabá

Claudemir Júlio Lima, de 28 anos, foi morto a tiros no início da manhã desta quinta-feira (7), na Rua São Francisco, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Uma viatura da PM foi acionada ao caso logo após os disparos terem sido ouvidos pelos residentes das proximidades. As informações são do Correio de Carajás.

Ao chegar no local do crime, a PM encontrou Claudemir morto. A companheira da vítima conversou com os policiais e disse que dois homens invadiram a casa e atiraram contra Júlio.

A mulher também informou que ao sair do imóvel, foi surpreendida por dois homens escondidos no quintal. A dupla entrou correndo na residência e efetuou disparos em direção à vítima, que se encontrava enrolada em uma toalha.

A companheira de Claudemir afirmou que ele recebia ameaças de morte por membros de uma facção criminosa. Ela chegou a mostrar aos policiais vídeos das ameaças que Claudemir recebia. A vítima respondia em liberdade por tráfico de drogas.

As polícias Civil e Científica foram acionadas ao caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.