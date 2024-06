Dupla invade casa e faz mulher refém após chegada da PM

Dois criminosos foram presos após cometerem um roubo com sequestro em uma residência localizada na rua Benjamin Constant, no centro do município de Moju, na região Nordeste do Pará.

VEJA MAIS

O crime ocorreu próximo às 12h deste sábado (1º), quando os dois criminosos invadiram a residência. A Polícia Militar recebeu a denúncia e foi até o local. Quando a dupla de assaltantes percebeu o cerco de viaturas, fizeram uma mulher como refém no interior da casa.

Os suspeitos, ao perceberem a chegada das autoridades, fecharam a porta de acesso à residência e mantiveram a vítima sob ameaça com um revólver calibre 38.

Diante da situação, as equipes policiais iniciaram negociações utilizando técnicas de gerenciamento de crises. Após algum tempo, o primeiro suspeito, identificado como Dário Pantoja Figueira, de 20 anos, se entregou à guarnição.

O segundo suspeito, Leonardo Leal Evangelista, de 26 anos, resistiu por mais tempo, mantendo a refém sob a mira de sua arma, mas também se rendeu após prolongadas negociações.

Com Leonardo, foi apreendido um revólver calibre 38 carregado com quatro munições intactas. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

A vítima, identificada como Severina de Souza Alencar, saiu ilesa da ocorrência e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar sua pressão arterial, não apresentando ferimentos.