Equipamentos de energia solar que foram furtados são apreendidos em Breves

Equipamentos que produzem energia solar e que estavam sendo utilizados na localidade de Rio Maria, na Vila São Pedro, no município de Breves, foram apreendidos por equipes de segurança que atuam na Base Integrada Fluvial de Antônio Lemos - conta com a presença de policiais Civis e Militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu). No total, sete baterias, três controladores, dois inversores, que tinham sido furtados, foram recolhidos e sete pessoas foram intimadas.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) neste sábado (1º). “Mais uma vez, nossas equipes de segurança agiram de forma célere, após o apoio das atividades de inteligências que levaram a identificação desses equipamentos que haviam sido furtados de uma empresa que presta esse tipo de serviço, a qual ainda não havia realizado esse tipo de instalação na região”, disse o titular da Segup, Ualame Machado.

Também de acordo com o titular da pasta, as equipes da secretaria “já identificaram o responsável e conseguiram recuperar os equipamentos que estavam sendo utilizados clandestinamente naquela localidade”.

Apreensão

Os agentes de segurança, atuantes na Base Fluvial Integrada, identificaram um homem que havia instalado na residência dele o Sistema de energia Solar com os aparelhos furtados. Esses equipamentos já haviam sido registrados pela empresa proprietária dos equipamentos e que se encontravam com o adesivo de identificação “raspado”.

Durante a ação, as equipes identificaram o vendedor dos aparelhos furtados, assim como os moradores que já estavam utilizando o sistema de energia solar. Os equipamentos foram levados até a Base de Antônio Lemos onde realizaram os procedimentos cabíveis.