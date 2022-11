Dupla invade açougue e rouba ao menos 10 quilos de carne em Belém

Dois homens arrombaram a porta de um açougue para roubar carne. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira (18) em um estabelecimento localizado na rodovia do Tapanã, próximo da avenida Padre Bruno Sechi, em Belém.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, compartilhadas em redes sociais, é possível ver o momento em que os suspeitos rondam o açougue antes da invasão. Um deles tenta iluminar o ambiente e, assim que as luzes acendem, começam a ação. De acordo com informações do portal Ver-o-fato, eles levaram cerca de 10 quilos de costela, frango, calabresa e outros tipos de carnes que estavam armazenados. Veja:

A dupla fugiu do estabelecimento tomando o rumo da avenida Augusto Montenegro. A equipe de reportagem do jornal O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ação às Policia Civil e Militar e aguarda retorno. Qualquer informação pode ser repassada à polícia pelos números 190 ou 181.