Dupla arromba veículos no Marco e foge em carro prata; vídeo

Imagens gravadas com celular flagraram na manhã deste domingo (2) o momento em que uma dupla que atua em arrombamentos de veículos furta pertences em um automóvel em um perímetro movimentadíssimo no bairro do Marco. Ali há um grande local de votação.

A dinâmica foi toda registrada. Os dois parecem até estar uniformizados. Os homens trajavam blusas cinzas e bermudas pretas. Ao lado de um grande muro, o que está na esquina da cobertura, enquanto o outro leva poucos segundos para arrombar a janela do veículo com uma ferramenta.

Durante o furto, praticado contra um automóvel de luxo, é levada uma mochila e também vários outros pertences do interior do veículo. A movimentação é muito rápida.

Em poucos segundos, após a ação, os dois entram num veículo prata, dirigido pelo que seria pelo menos mais um integrante do grupo criminoso.

A redação integrada de o Liberal está procurando a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber o que está sendo feito para coibir as ações.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.