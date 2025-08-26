Capa Jornal Amazônia
Dupla furta combustível de caminhão e acaba presa em Marituba

As prisões ocorreram após a verificação de informações repassadas pelo Disque-Denúncia (181)

A Polícia Civil do Pará, por meio das equipes da Seccional Urbana da Marambaia, prendeu dois homens em flagrante por apropriação indébita, na tarde desta segunda-feira, 25. As prisões ocorreram após a verificação de informações repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

A denúncia detalhava o furto de combustível de um caminhão de lixo no bairro São João, em Marituba. As equipes se deslocaram até o endereço informado, onde os suspeitos foram localizados com galões de 20 litros, fazendo a retirada de diesel do tanque do caminhão.

Eles foram autuados pelo crime de apropriação indébita e encaminhados para a unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

furto de combustível

marituba na grande belém

Polícia
