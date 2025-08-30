Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla em motocicleta mata homem a tiros em Tailândia

Os suspeitos fugiram do local do crime após efetuarem os disparos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial militar e uma viatura da corporação na cena do crime. (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

Ronaldo Rodrigues Marques, 37 anos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã deste sábado (30/8), no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, nordeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima foi morta com cerca de sete disparos de arma de fogo, após ser surpreendida por uma dupla em uma motocicleta.

Conforme o Portal Tailândia, os suspeitos fugiram do local do crime após efetuarem os disparos. Ronaldo, que tentou escapar da dupla, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Guarnições das polícias Civil e Militar se deslocaram até a área para realizar os levantamentos do crime. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Tailândia.

O corpo da vítima foi removido por uma funerária do município e será encaminhado ao IML. Ronaldo deixa esposa e filhos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla em motocicleta

mata homem a tiros

tailândia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dupla em motocicleta mata homem a tiros em Tailândia

Os suspeitos fugiram do local do crime após efetuarem os disparos

30.08.25 12h26

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar e responderá por homicídio doloso

30.08.25 10h33

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

POLÍCIA

PRF apreende 28 kg de maconha escondidos em carro na BR-316, em Castanhal

Com a ajuda do canil da Guarda Civil Municipal de Castanhal, os agentes conseguiram localizar um compartimento oculto onde estavam as drogas

30.08.25 8h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que transportava 34 tabletes de maconha dentro do carro em Castanhal

Além do entorpecentes, os policiais encontraram mais de R$ 1.500 com o suspeito

30.08.25 8h03

POLÍCIA

Acidente entre carro e motos termina com duas mortes em Canaã dos Carajás

O condutor do carro foi preso pela Polícia Militar e responderá por homicídio doloso

30.08.25 10h33

POLÍCIA

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A companheira da vítima relatou que o casal, junto com as duas filhas, tinha ido visitar uma parente antes de o crime ocorrer

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Pela gravação, é possível ver um dos suspeitos armado com uma faca enquanto toma a mochila que continha pertences da vítima

30.08.25 9h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda