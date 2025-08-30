Dupla em motocicleta mata homem a tiros em Tailândia

Ronaldo Rodrigues Marques, 37 anos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã deste sábado (30/8), no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, nordeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima foi morta com cerca de sete disparos de arma de fogo, após ser surpreendida por uma dupla em uma motocicleta.

Conforme o Portal Tailândia, os suspeitos fugiram do local do crime após efetuarem os disparos. Ronaldo, que tentou escapar da dupla, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Guarnições das polícias Civil e Militar se deslocaram até a área para realizar os levantamentos do crime. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Tailândia.

O corpo da vítima foi removido por uma funerária do município e será encaminhado ao IML. Ronaldo deixa esposa e filhos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.