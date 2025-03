Dupla em moto mata mulher a tiros em Moju

Joseli Costa Silva, de 27 anos, foi morta a tiros no início da madrugada desta segunda-feira (17/3), em Moju, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima caminhava com amigas no Portal Divino Espírito Santo quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta modelo Bros e baleada.

Conforme o portal Moju News, a mulher chegou a ser socorrida e levada para a Unidade Mista de Saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e realizou rondas para localizar os suspeitos. No entanto, a PM não conseguiu encontrá-los até o momento.

De acordo com as autoridades, Joseli era companheira de Elifas Almeida, morto no dia 9 de fevereiro deste ano ao entrar em confronto com a Polícia Militar. Ele era foragido da Justiça e suspeito de envolvimento em diversos crimes, incluindo um assalto a uma clínica em Moju que ocorreu no dia 8 de janeiro deste ano.

Ainda segundo a polícia, Joseli era usuária de drogas. Uma das suspeitas das autoridades é de que ela, possivelmente, estaria devendo dinheiro ao tráfico e, por conta disso, foi morta. No entanto, o assassinato de Joseli segue sendo investigado pela Polícia Civil e nenhuma hipótese é descartada.