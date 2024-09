Dupla em moto mata homem a tiros no bairro de Canudos, em Belém

Um homem identificado somente como Iran foi morto a tiros por dois suspeitos que estavam em uma moto, no bairro de Canudos, em Belém. Conforme as informações policiais, a vítima estava em frente a um estabelecimento comercial, na avenida Cipriano Santos, quando os executores chegaram e efetuaram os disparos.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), o crime ocorreu por volta de 13h40. Iran estaria comprando algo em um mercadinho e não percebeu quando os dois executores pararam a moto. O garupa teria descido do veículo e caminhou em direção a vítima, que não desconfiou de nada. Assim que chegou perto de Iran, o executor teria sacado a arma de fogo e feito os disparos. Após a vítima cair no chão sem reação, os dois suspeitos fugiram. Testemunhas informaram somente que a moto usada no crime teria a cor alaranjada. Porém, não conseguiram ver os rostos dos executores.

Testemunhas informaram que Iran seria conhecido na área, pois fazia jogo do bicho. Não há informações sobre o que poderia ter motivado o homicídio. A Polícia Militar está no local realizando as primeiras diligências. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.