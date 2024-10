Dupla em moto atira e mata homem no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem identificado como Odilson Ferreira Carvalho Gomes foi executado na tarde desta terça-feira (08/10), no bairro do Jurunas, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima estava em uma calçada na frente de uma casa, na rua Osvaldo de Caldas Brito, entre a travessa de Breves e a Avenida Bernardo Sayão, quando o crime ocorreu. Os suspeitos estariam em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. A vítima morreu na hora.

Conforme as informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 15h30. A vítima não percebeu quando os suspeitos na moto chegaram. O executor, que seria o garupa da moto, teria feito mais de cinco disparos na região da cabeça do homem e depois a dupla de suspeitos fugiu. Segundo testemunhas, um dos executores estaria vestido com roupas de mototaxista. Todas as informações serão apuradas pela Polícia Civil, que foi acionada pela PM ao local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a PC apura as circunstâncias do homicídio de Odilson Ferreira Carvalho Gomes.

"Equipes da delegacia do Jurunas trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", diz o comunicado.