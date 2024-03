Dupla em moto assalta trabalhadores na área do comércio, em Belém

Dois homens em uma motocicleta abordaram e assaltaram trabalhadores na área do comércio, no bairro da Campina, em Belém. Toda a ação ocorreu na manhã desta terça-feira (5) e foi gravada por câmeras de segurança de um estacionamento, na Travessa Campos Sales.

As imagens do circuito mostram que as três vítimas estavam sentadas juntas em cadeiras na calçada e um outro homem estava mais afastado. A dupla criminosa se aproxima e aborda os trabalhadores que estão juntos. Um dos suspeitos, que vestia uma camisa de mototaxista e bermuda jeans, é quem pega os pertences das pessoas. Ele tira o relógio de um homem e a vítima chega a ficar em pé e levanta a camisa para mostrar que não está com nenhum outro item de valor. Ainda assim, o suspeito continua apalpando os bolsos do homem em busca de outros itens de valor.

O comparsa do suposto mototaxista, que usa uma camisa branca e calça comprida jeans, segura uma bolsa preta e olha para os lados, se certificando de que ninguém vai se aproximar. Ele teria feito ameaças e ainda pegou os celulares das outras duas pessoas que estavam sentadas e não reagiram. A ação da dupla ocorreu muito rapidamente e outras pessoas que andavam pela área ainda observam sem poder fazer nada. Após o assalto, os suspeitos fugiram do local. Não há informações mais detalhadas sobre quais itens foram levados das três vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e Militar e foi informada que equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.