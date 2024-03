Dono de salgadaria é baleado em tentativa de assalto em Santarém

O dono de uma salgadaria foi baleado em uma tentativa de assalto, registrada na noite de terça-feira (27), no bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Marcílio Dias. Ele foi alvejado no antebraço.

Segundo o portal O Impacto, o estabelecimento, que fica na avenida Marcílio Dias, funcionava normalmente quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Marcelo foi surpreendido pelos suspeitos, mas não reagiu. Mesmo assim, ele foi baleado com um tiro.

A Polícia Militar informou que as pessoas não entenderam o que ocorreu. Nenhum pertence foi levado. Os agentes fizeram buscas pela dupla envolvida no crime. Porém, até o momento, ninguém foi preso.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Marcelo passa bem. A salgadaria dele foi inaugurada no dia 16 deste mês.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.