Dupla é presa suspeita de oferecer bebidas alcoólicas a menores, em Breves, na ilha do Marajó

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (11), na cidade de Breves, na ilha do Marajó, pelo crime de corrupção de menores. Eles estariam oferecendo bebidas alcoólicas a três menores, na Praça da Bíblia, e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações do 9° Batalhão de Polícia Militar (9° BPM), a guarnição estava em patrulha e, perto das 4h, encontrou um grupo de jovens consumindo bebida alcoólica. Na abordagem, acompanhada pelo Conselho Tutelar, os militares descobriram que três eram menores de idade e que recebiam as bebidas dos outros dois suspeitos, que têm mais de 18 anos.

A dupla foi detida em flagrante e pode responder pelo crime de corrupção de menores. De acordo com informações divulgadas​ pelo portal Notícias Marajó, um dos suspeitos já tem passagem policial por tráfico de drogas e outro por homicídio.

Por meio de nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a PM informou que “agentes do 9º BPM realizavam rondas pela Praça da Bíblia, quando avistaram um grupo de jovens consumindo bebidas alcoólicas e drogas”. “Os suspeitos adultos foram apresentados na delegacia, já os menores de idade no Conselho Tutelar no município de Breves”, comunicou a PM.