Homem tenta criar própria bebida com limão e gasolina e morre após ingeri-lá em MG

Um homem, de 28 anos, morreu na última sexta-feira (18) após ingerir uma mistura de gasolina, limão e outras substâncias não reveladas. O caso ocorreu na fazenda onde o rapaz trabalhava, em Presidente Olegário, Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar do estado, o homem era dependente químico e era proibido o uso de drogas no local onde trabalhava. Para sacear sua vontade, então, ele teria tentado "inventar uma nova própria droga". No entanto, após ingerir a mistura, o sujeito começou a passar mal e foi levado para um hospital na região.

Sintomas apresentados pelo homem foram agitação e confusão mental. Mesmo medicado e estabilizado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Os exames feitos mostraram anormalidades e problemas no pulmão. Apesar da morte ter ocorrido após a ingestão da mistura, a causa da morte ainda não foi definida.

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Patos de Minas, para a realização de exames de necropsia.

Em nota enviada ao site Metrópoles, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que uma investigação foi aberta para apurar o caso. O orgão policial disse ainda que aguarda o resultado dos laudos periciais sobre a causa da morte para chegar em uma conclusão sobre o procedimento.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisçao do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)