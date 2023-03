Homem morre após apostar e beber garrafa de cachaça inteira

Clovis Pereira da Silva, de 32 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após beber uma garrafa de cachaça em uma aposta em um bar localizado no Bairro Jardim América, em Juara, cidade a cerca de 690 km de Cuiabá (MS).

De acordo com a esposa de Clovis, ele estava bebendo no estabelecimento quando fez uma aposta com outro cliente de que conseguiria beber uma garrafa de cachaça em um único gole. Após ter conseguido concluir a aposta, Clovis passou mal e foi para casa, onde acabou dormindo.

Por volta das 5h30 da manhã, a esposa de Clovis percebeu que ele estava sem sinais vitais e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica constatou o óbito e não encontrou sinais de violência no corpo da vítima.

O corpo de Clovis foi encaminhado para exame de necropsia e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.